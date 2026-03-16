Воронежцы третий день ищут пропавшего мужчину с провалами в памяти

72-летний Николай Кретинин пропал без вести в воронежском микрорайоне Сомово. Мужчину ищут уже третий день. Подробностями его поиска поделились в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
В пятницу, 13 марта, мужчина вышел из дома в магазин, но так и не вернулся. Сосед видел, как пропавший ушёл в неизвестном направлении после поездки на автобусе. Пенсионер страдает провалами в памяти. Кроме того, он дезориентирован.
Волонтёры напечатали около 200 ориентировок. Ближе в полуночи они организовали сбор поисковиков в том месте, где Николая видели в последний раз. По кадрам с камер видеонаблюдения было непонятно, в каком направлении ушёл мужчина. Поиски продолжались до поздней ночи, однако пенсионер до сих пор не найден.
Николай плотного телосложения, его рост 160 см, волосы седые, глаза серо-голубые. В день пропажи на нём были надеты чёрная куртка, тёмно-синие спортивные брюки, чёрные короткие сапоги и чёрная шапка с зелёной полоской.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 или «112».