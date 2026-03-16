Два человека погибли, еще двое пострадали после ДТП в Ростовской области

16 марта на трассе Р-280 «Новороссия» мини-кроссовер «Киа Соул» (Kia Soul) врезался в бетонное ограждение, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой «Омода» (Omoda). В этой аварии погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
— Предварительно, 71-летний водитель «Киа Соул» не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением. Вторым автомобилем управлял водитель 46 лет, — прокомментировали в ведомстве.
Водители погибли на месте. Пострадали пассажиры «Омода» 43 и 19 лет.
Детали и причины произошедшего выясняют правоохранители. Автовладельцев просят строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистаницей. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
