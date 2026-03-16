Два человека погибли, еще двое пострадали после ДТП в Ростовской области

16 марта на трассе Р-280 «Новороссия» мини-кроссовер «Киа Соул» (Kia Soul) врезался в бетонное ограждение, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой «Омода» (Omoda). В этой аварии погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили в управлении Госавтоинспекции.