Два человека погибли, еще двое пострадали после ДТП в Ростовской области

Смертельное ДТП: на Дону машина столкнулась с огражением и проезжающим автомобилем.

Источник: Комсомольская правда

16 марта на трассе Р-280 «Новороссия» мини-кроссовер «Киа Соул» (Kia Soul) врезался в бетонное ограждение, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой «Омода» (Omoda). В этой аварии погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

— Предварительно, 71-летний водитель «Киа Соул» не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением. Вторым автомобилем управлял водитель 46 лет, — прокомментировали в ведомстве.

Водители погибли на месте. Пострадали пассажиры «Омода» 43 и 19 лет.

Детали и причины произошедшего выясняют правоохранители. Автовладельцев просят строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистаницей. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

