Под Воронежем 41-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя из ревности

По версии следствия, она ударила его ножом в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Комсомольская правда

В Борисоглебский городской суд поступило уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в убийстве сожителя, которое, по версии следствия, она совершила одним вечером во время распития с ним спиртного в поселке Водострой в его же доме. Об этом 16 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

По данным суда, преступление произошло в середине декабря 2025 года. Между парой вспыхнула ссора на почве ревности, в ходе которой у женщины возник умысел на убийство.

В состоянии алкогольного опьянения злоумышленница взяла нож и нанесла им оппоненту множественные удары по различным частям тела, задев жизненно важные органы.

Потерпевшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось — от полученных травм он скончался.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с возможным последующим ограничением свободы.