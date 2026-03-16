Под Воронежем 41-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя из ревности

В Борисоглебский городской суд поступило уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в убийстве сожителя, которое, по версии следствия, она совершила одним вечером во время распития с ним спиртного в поселке Водострой в его же доме. Об этом 16 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.