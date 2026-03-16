Под Воронежем 41-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя из ревности

В Борисоглебский городской суд поступило уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в убийстве сожителя, которое, по версии следствия, она совершила одним вечером во время распития с ним спиртного в поселке Водострой в его же доме. Об этом 16 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.
По данным суда, преступление произошло в середине декабря 2025 года. Между парой вспыхнула ссора на почве ревности, в ходе которой у женщины возник умысел на убийство.
В состоянии алкогольного опьянения злоумышленница взяла нож и нанесла им оппоненту множественные удары по различным частям тела, задев жизненно важные органы.
Потерпевшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось — от полученных травм он скончался.
Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с возможным последующим ограничением свободы.