Суд взыскал с двух компаний 3,9 млн за гибель рабочего под Волгоградом

Жирновский районный суд взыскал с двух компаний 3,9 млн рублей в пользу родственников электросварщика, погибшего под обрушившейся 15-тонной вагонной рамой из-за нарушений охраны труда.

3 апреля 2023 года 43-летний Андрей Р., работавший электросварщиком в ООО «Профкадры», погиб на территории заказчика — АО «Трансмаш». Во время выполнения сварочных работ на него обрушилась вагонная рама весом около 15 тонн. От полученных травм мужчина позже скончался в тот же день.

Расследование показало, что к трагедии привели грубые нарушения требований охраны труда, допущенные сотрудниками обеих компаний. За проишедшее понесли отвественность двое работников «Трансмаша», они были осуждены по уголовной статье.

Теперь семья погибшего — вдова, сын и мать обратились за компенсацией морального вреда. Суд посчитал, что ответственность за смерть рабочего несут обе организации, и взыскал с «Трансмаша» по миллиону рублей каждому из трёх истцов, а с «Профкадров» — ещё по 300 тысяч. Общая сумма компенсации составила 3,9 миллиона рублей.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.