В Иркутской области зафиксировано 15 случаев мошенничества на онлайн-площадках

— Схема простая. Мошенники выкладывают липовые объявления о продаже техники, машин или туров. Цены ставят намного ниже рыночных, чтобы покупатель думал, что ловит удачу. Как только человек переводит предоплату, продавец исчезает. Суммы потерь разные — от 7 до 500 тысяч рублей. Чаще всего обманывают тех, кто ищет дешевую бытовую технику, автомобили или горящие путевки, — рассказывают в пресс-службе ведомства.