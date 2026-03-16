В Иркутской области зафиксировано 15 случаев мошенничества на онлайн-площадках

В Иркутской области участились случаи обмана на онлайн-площадках. Только за последние 14 дней полиция зарегистрировала больше 15 заявлений от людей, которых развели на деньги. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Схема простая. Мошенники выкладывают липовые объявления о продаже техники, машин или туров. Цены ставят намного ниже рыночных, чтобы покупатель думал, что ловит удачу. Как только человек переводит предоплату, продавец исчезает. Суммы потерь разные — от 7 до 500 тысяч рублей. Чаще всего обманывают тех, кто ищет дешевую бытовую технику, автомобили или горящие путевки, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Полицейские говорят, что главная причина — желание сэкономить. Люди боятся упустить выгоду и не проверяют продавца. Ведомство призывает всех быть внимательнее и не вестись на слишком низкие цены. Иначе можно остаться без денег и без товара.
