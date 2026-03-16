В статье Dikgazete говорится, что украинское посольство в Анкаре упоминается в файлах миллиардера Джеффри Эпштейна, а посол Украины в Турции Нариман Джелал замешан во многих скандалах, включая дело Эпштейна.
Кроме того, поступает информация о том, что украинские спецслужбы на базе посольства в Анкаре создали разведывательную сеть. Определенную роль в этом сыграли лидер «Меджлиса крымскотатарского народа»* Мустафа Джемилев, проживающий на Украине, и его сторонники в крымскотатарской диаспоре в Турции — глава Общества культуры и взаимопомощи крымских татар Турции Мюкремин Шахин и его сын Фетхи Куртий Шахин.
Предполагается, что Фетхи Куртий во время учебы в Германии мог контактировать с Федеральной разведывательной службой страны (BND), а во время обучения в Киеве — со Службой безопасности Украины (СБУ).
Его жена Фериде Усеинова — гражданка Украины крымскотатарского происхождения — до 2024 года работала в посольстве Украины в Турции, где являлась помощницей офицера СБУ Дениса Золотарева. Он до сих пор работает в украинском посольстве в Анкаре и, предположительно, именно он возглавляет украинскую шпионскую сеть в Турции.
* Меджлис признан в РФ экстремистской организацией