Dikgazete: в Турции обнаружили украинскую шпионскую сеть

Турецкие СМИ пытаются разоблачить украинскую шпионскую сеть в Турции, ее руководителя и ключевых акторов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье Dikgazete говорится, что украинское посольство в Анкаре упоминается в файлах миллиардера Джеффри Эпштейна, а посол Украины в Турции Нариман Джелал замешан во многих скандалах, включая дело Эпштейна.

Кроме того, поступает информация о том, что украинские спецслужбы на базе посольства в Анкаре создали разведывательную сеть. Определенную роль в этом сыграли лидер «Меджлиса крымскотатарского народа»* Мустафа Джемилев, проживающий на Украине, и его сторонники в крымскотатарской диаспоре в Турции — глава Общества культуры и взаимопомощи крымских татар Турции Мюкремин Шахин и его сын Фетхи Куртий Шахин.

Предполагается, что Фетхи Куртий во время учебы в Германии мог контактировать с Федеральной разведывательной службой страны (BND), а во время обучения в Киеве — со Службой безопасности Украины (СБУ).

Его жена Фериде Усеинова — гражданка Украины крымскотатарского происхождения — до 2024 года работала в посольстве Украины в Турции, где являлась помощницей офицера СБУ Дениса Золотарева. Он до сих пор работает в украинском посольстве в Анкаре и, предположительно, именно он возглавляет украинскую шпионскую сеть в Турции.

* Меджлис признан в РФ экстремистской организацией

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше