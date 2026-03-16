На птицефабрике под Ростовом провели миграционный рейд

Под Ростовом на птицефабрике наши нелегальную сотрудницу.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и военного следственного отдела провели миграционный рейд на птицефабрике в Аксайском районе. В ходе проверки документов у 30 иностранных граждан была обнаружена нарушительница.

Ею оказалась 44-летняя гражданка Узбекистана, которая незаконно трудилась на предприятии и нарушила режим пребывания в России. В отношении женщины составили административный протокол, в ближайшее время её выдворят из страны.

— Также решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя и принимающей стороны, предоставившей иностранке жилье, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В ведомстве добавили, что для контроля территории во время операции использовались беспилотники.

