На птицефабрике под Ростовом провели миграционный рейд

Сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и военного следственного отдела провели миграционный рейд на птицефабрике в Аксайском районе. В ходе проверки документов у 30 иностранных граждан была обнаружена нарушительница.
Ею оказалась 44-летняя гражданка Узбекистана, которая незаконно трудилась на предприятии и нарушила режим пребывания в России. В отношении женщины составили административный протокол, в ближайшее время её выдворят из страны.
— Также решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя и принимающей стороны, предоставившей иностранке жилье, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
В ведомстве добавили, что для контроля территории во время операции использовались беспилотники.
