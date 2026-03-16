Жительница Нововоронежа получила шесть лет колонии за нападение с ножом и сковородой

Нововоронежский городской суд вынес приговор 56-летней местной жительнице, признанной виновной в покушении на убийство и умышленном причинении вреда здоровью. По данным следствия, в апреле 2025 года в одной из квартир на улице Набережная трое местных жителей распивали алкоголь. Между хозяйкой и гостьей вспыхнула ссора. Когда мужчина попытался выгнать женщину, она ударила его сковородой по голове, а затем несколько раз ударила ножом в грудь, лицо и шею. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК 16 марта.