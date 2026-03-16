На Дону больше всего коррупционных преступлений связаны с хищением бюджетных денег

В Ростове назвали самые коррупционные сферы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ростове-на-Дону начальник УЭБиПК полковник полиции Александр Туркин провел пресс-конференцию, на которой озвучили итоги работы за прошлый год.

По словам полковника, в 2025 году было выявлено более 500 коррупционных преступлений. Часть из них совершена против интересов государственной службы. Чаще всего аферы были связаны с хищением денег из бюджета при реализации государственных программ и национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, агропромышленного и топливно-энергетического комплекса.

Также была названа средняя сумма взяток — 500 тысяч рублей. В суд было направлено 600 уголовных дел коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено 120 коррупционеров, — сказали в Донском главке.

Также велась борьба с фальшивомонетчиками. Из оборота были изъяты пять миллионов поддельных банкнот.

