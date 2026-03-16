Футболиста Даниила Секача арестовали за убийство бизнесвумен в Москве

По данным канала, Секач нанёс женщине два удара ножом в бедро, от которых она скончалась. В момент преступления в квартире находилась её дочь — мошенники убедили девочку открыть дверь «сотруднику органов». Сам футболист заявил, что больше месяца общался с аферистами и был уверен, что участвует в оперативных мероприятиях.