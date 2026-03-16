В Москве арестован футболист «Урала-2» по делу об убийстве женщины

13 марта обвиняемый проник в квартиру на Строгинском бульваре, заранее вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой. Там находилась 16-летняя дочь хозяйки. Мошенники позвонили подростку и, представившись сотрудниками силовых структур, убедили впустить парня в квартиру. Когда домой вернулась хозяйка, парень потребовал у нее пароль от сейфа, а после избил ее и зарезал. После этого он взломал сейф и выбросил из него деньги и драгоценности в окно. Несовершеннолетнюю дочь погибшей он удерживал в квартире до следующего дня.