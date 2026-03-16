Мужчина зарезал 13-летнюю девочку и вывез тело в гараж в Удмуртии

В поселке Кез в Удмуртии 18-летний местный житель зарезал 13-летнюю девочку, после чего вывез ее тело и спрятал в гараже знакомой. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По предварительным данным, преступление произошло 14 марта в квартире обвиняемого. В тот момент молодой человек находился в состоянии опьянения, а рядом также была его 16-летняя подруга.
«По версии следствия, молодой человек, находясь в состоянии опьянения у себя дома, нанес несколько ударов ножом в область шеи и туловища 13-летней знакомой. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте происшествия», — сообщили в СУ СК России по Удмуртии.
Однако этим все не ограничилось. Затем мужчина вместе с подругой попытался замести следы. Поэтому тело несчастной вывезли из квартиры.
«С целью сокрытия следов преступления фигурант вместе с подругой предприняли меры к сокрытию следов преступления и спрятали тело погибшей в гараже, принадлежащем его знакомой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тело школьницы нашли на улице Ключевой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Сам фигурант уже задержан и даже признал вину, но не смог пояснить мотивы преступления. Мужчина арестован на два месяца.
Не менее пугающие события недавно произошли в Санкт-Петербурге. Там в одной из квартир на Гладышевском проспекте голый мужчина зарезал 29-летнюю женщину. Соседи услышали крики и шум драки, после чего заметили подозреваемого во дворе дома. По данным следствия, мужчина находился под воздействием запрещенных веществ и ударил потерпевшую ножом в шею. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.