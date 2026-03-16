В Воронежской области 33-летний сотрудник лишился руки на производстве пластика

Государственная инспекция труда в Воронежской области приступила к расследованию тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником ООО «Транслогистик» (на территории Новоусманского района). Там 11 марта 33-летний сотрудник лишился руки. Об этом в ведомстве сообщили 16 марта.
Предприятие занимается утилизацией отходов и переработкой лома пластмасс во вторичное сырье. Травму получил начальник смены. По предварительным данным, во время осмотра линии мойки пленки на участке выгрузки мужчина просунул руку между цепью и шестерней оборудования. В результате произошло защемление конечности движущимися частями механизма.
В настоящий момент комиссия под председательством инспекции труда устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.