Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области 33-летний сотрудник лишился руки на производстве пластика

Предварительно, мужчина просунул руку между цепью и шестерней оборудования.

Государственная инспекция труда в Воронежской области приступила к расследованию тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником ООО «Транслогистик» (на территории Новоусманского района). Там 11 марта 33-летний сотрудник лишился руки. Об этом в ведомстве сообщили 16 марта.

Предприятие занимается утилизацией отходов и переработкой лома пластмасс во вторичное сырье. Травму получил начальник смены. По предварительным данным, во время осмотра линии мойки пленки на участке выгрузки мужчина просунул руку между цепью и шестерней оборудования. В результате произошло защемление конечности движущимися частями механизма.

В настоящий момент комиссия под председательством инспекции труда устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.