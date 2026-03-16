Водолазы возобновили поиски третьей пропавшей в Звенигороде девочки

Спасатели продолжают поиски 13-летней девочки, пропавшей в Звенигороде 7 марта. Как сообщила aif.ru руководитель пресс-службы водолазной группы «Добротворец» София Морозова, водолазы повторно обследуют береговую линию.

«Продолжаются работы по опиловке льда вдоль берега, чтобы водолазы имели возможность обследовать пространство непосредственно под береговой кромкой», — рассказала Морозова.

По её словам, спасатели также используют эхолоты для проверки дна и толщи воды.

Решение о ночных работах штаб принимает ежедневно в зависимости от обстановки.

Трагедия произошла днём 7 марта: трое детей купили шоколад в магазине и пошли к реке, где часто гуляли. Лёд проломился, школьников унесло течением. Тела мальчика и девочки нашли в нескольких км от места происшествия. Вторую девочку до сих пор ищут.