Водолазы возобновили поиски третьей пропавшей в Звенигороде девочки

Спасатели продолжают поиски 13-летней девочки, пропавшей в Звенигороде 7 марта. Как сообщила aif.ru руководитель пресс-службы водолазной группы «Добротворец» София Морозова, водолазы повторно обследуют береговую линию.
«Продолжаются работы по опиловке льда вдоль берега, чтобы водолазы имели возможность обследовать пространство непосредственно под береговой кромкой», — рассказала Морозова.
По её словам, спасатели также используют эхолоты для проверки дна и толщи воды.
Решение о ночных работах штаб принимает ежедневно в зависимости от обстановки.
Трагедия произошла днём 7 марта: трое детей купили шоколад в магазине и пошли к реке, где часто гуляли. Лёд проломился, школьников унесло течением. Тела мальчика и девочки нашли в нескольких км от места происшествия. Вторую девочку до сих пор ищут.