В Иерусалиме у храма Гроба Господня и Эспланады мечетей упали обломки ракет

«Есть распоряжение не пускать паломников и посетителей на территорию храма, так как все должны находиться поблизости от убежищ», — рассказал корреспонденту ТАСС настоятель Храма Гроба Господня от Греко-Православного Иерусалимского Патриархата Архиепископ Иерапольский Исидор. По его словам, «только священнослужители могут находиться в храме», но, тем не менее, «службы проходят днем и ночью». «Мы молимся, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, чтобы паломники могли как можно скорее вернуться на Святую землю, чтобы они могли быть здесь на схождение Благодатного огня (перед православной Пасхой в Великую субботу 11 апреля — прим. ТАСС)», — добавил он. Кроме того, Израиль в связи с ситуацией в области безопасности из-за ракетных обстрелов из Ирана также закрыл доступ к мечети Аль-Акса, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан. Как убедился корреспондент ТАСС, доступ был ограничен также и к Стене плача. У главной иудейской святыни в Старом городе Иерусалима днем не было людей.