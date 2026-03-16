Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иерусалиме у храма Гроба Господня и Эспланады мечетей упали обломки ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта. /ТАСС/. В Старом городе Иерусалима после обстрела из Ирана обнаружены обломки ракет в районах храма Гроба Господня и Эспланады мечетей на Храмовой горе. Об этом сообщила полиция Израиля.

Источник: AP 2024

«В ходе последнего ракетного обстрела Иерусалима из Ирана в воздушном пространстве над городом было осуществлено несколько перехватов, после чего обломки и фрагменты ракет, некоторые очень крупные, были обнаружены в нескольких местах Старого города, включая Эспланаду на Храмовой горе, комплекс храма Гроба Господня и район Еврейского квартала», — говорится в заявлении полицейской пресс-службы.

«Кроме того, дополнительные фрагменты были обнаружены в различных местах в центре города и в Восточном Иерусалиме», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что «решение израильской полиции обеспечить соблюдение указаний Управления тыла Израиля и закрыть святые места [в Старом городе Иерусалима] для посещения верующими и туристами основано на оценке ситуации, главная цель которой — спасение человеческих жизней».

Как убедился ранее корреспондент ТАСС, в Христианском квартале Старого города Иерусалима закрыта калитка во двор храма Гроба Господня. «Вам стоит отсюда уйти, здесь опасно», — сказал корреспонденту ТАСС полицейский во время съемки закрытой калитки во двор храма. «Внутрь вас не пустят, храм закрыт, да и вообще, уходите из Старого города, сейчас здесь все закрыто», — указал полицейский, отказавшись повторить свои указания на камеру.

«Есть распоряжение не пускать паломников и посетителей на территорию храма, так как все должны находиться поблизости от убежищ», — рассказал корреспонденту ТАСС настоятель Храма Гроба Господня от Греко-Православного Иерусалимского Патриархата Архиепископ Иерапольский Исидор. По его словам, «только священнослужители могут находиться в храме», но, тем не менее, «службы проходят днем и ночью». «Мы молимся, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, чтобы паломники могли как можно скорее вернуться на Святую землю, чтобы они могли быть здесь на схождение Благодатного огня (перед православной Пасхой в Великую субботу 11 апреля — прим. ТАСС)», — добавил он. Кроме того, Израиль в связи с ситуацией в области безопасности из-за ракетных обстрелов из Ирана также закрыл доступ к мечети Аль-Акса, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан. Как убедился корреспондент ТАСС, доступ был ограничен также и к Стене плача. У главной иудейской святыни в Старом городе Иерусалима днем не было людей.

