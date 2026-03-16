Судебные приставы арестовали 32 миллиарда рублей на счетах «Южуралзолота»

Судебные приставы наложили арест на денежные средства на счетах золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) на сумму 32,1 миллиарда рублей. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта, из сообщения компании, опубликованного в центре раскрытия правовой информации.
— Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя УИОИП от 13 марта 2026 года наложен арест на денежные средства публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК») на сумму 32 141 541 000 рублей, находящихся в банке или иной кредитной организации, в рамках исполнительного производства № 45917/26/98099-ИП от 5 марта 2026 года, — передает РБК.
27 октября 2025 года Генеральная прокуратура в новом иске к бывшему владельцу ЮГК Константину Струкову заявила, что бизнесмен вывел за границу выручку от своих предприятий в размере более 163 миллиардов рублей. Согласно данным ведомства, предприниматель выводил полученные средства в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию, где он приобрел недвижимость, яхты и предметы роскоши.