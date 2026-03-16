Судебные приставы арестовали 32 миллиарда рублей на счетах «Южуралзолота»

27 октября 2025 года Генеральная прокуратура в новом иске к бывшему владельцу ЮГК Константину Струкову заявила, что бизнесмен вывел за границу выручку от своих предприятий в размере более 163 миллиардов рублей. Согласно данным ведомства, предприниматель выводил полученные средства в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию, где он приобрел недвижимость, яхты и предметы роскоши.