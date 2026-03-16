В Воронеже задержан мужчина, подозреваемый в смертельном избиении сожительницы

Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Воронежа, которому инкриминируется причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть его сожительницы. Трагедия произошла в квартире дома на улице 121 Стрелковой дивизии, где медики скорой помощи констатировали смерть 47-летней женщины. Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД и в пресс-службе регионального СК СК 16 марта.
Как установило следствие, на протяжении нескольких дней в марте 2026 года мужчина систематически избивал свою сожительницу. Очередной инцидент произошел 9 марта. От полученных побоев женщина скончалась на месте. Ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности подозреваемый уже дал признательные показания.
В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.