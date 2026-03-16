В Воронеже задержан мужчина, подозреваемый в смертельном избиении сожительницы

Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Воронежа, которому инкриминируется причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть его сожительницы. Трагедия произошла в квартире дома на улице 121 Стрелковой дивизии, где медики скорой помощи констатировали смерть 47-летней женщины. Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД и в пресс-службе регионального СК СК 16 марта.