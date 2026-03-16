Под Волгоградом нашли чрезмерно жирное сливочное масло

Производитель ухитрился получить более насыщенный конечный продукт, чем исходное сырье.

Превышение содержания жира в сливочном масле у производителя из Октябрьского района обнаружили специалисты Россельхознадзора по Волгоградской области в ходе проверки системы «Меркурий».

В базу данных был внесен производственный сертификат, согласно которому партия сливочного масла объемом шесть килограммов с массовой долей жира 82,5% была изготовлена из 84 килограмм сырого коровьего молока с жирностью около 4%. Таким образом в исходном сырье содержалось 3,3 кг жира, а в готовой продукции уже 4,9 кг, что фактически невозможно. Этот факт свидетельствует о нарушении Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и требований к прослеживаемости пищевой продукции.

Ветеринарный специалист ФГИС «ВетИС-Паспорт», оформивший сертификат, получил предупреждение, а предприниматель предостережение о недопустимости таких действий. Производственный сертификат на масло аннулирован.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в другом районе производитель кисломолочной продукции попался на изготовлении слишком жирного творога.