Под Волгоградом нашли чрезмерно жирное сливочное масло

Превышение содержания жира в сливочном масле у производителя из Октябрьского района обнаружили специалисты Россельхознадзора по Волгоградской области в ходе проверки системы «Меркурий».
В базу данных был внесен производственный сертификат, согласно которому партия сливочного масла объемом шесть килограммов с массовой долей жира 82,5% была изготовлена из 84 килограмм сырого коровьего молока с жирностью около 4%. Таким образом в исходном сырье содержалось 3,3 кг жира, а в готовой продукции уже 4,9 кг, что фактически невозможно. Этот факт свидетельствует о нарушении Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и требований к прослеживаемости пищевой продукции.
Ветеринарный специалист ФГИС «ВетИС-Паспорт», оформивший сертификат, получил предупреждение, а предприниматель предостережение о недопустимости таких действий. Производственный сертификат на масло аннулирован.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в другом районе производитель кисломолочной продукции попался на изготовлении слишком жирного творога.