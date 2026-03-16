В Терновском районе под Воронежем ввели карантин по бешенству

В Терновском районе ввели карантин по бешенству. Ограничительные меры будут действовать до 30 июня включительно. Соответствующий указ опубликовали региональные власти 16 марта на основании данных ветеринарной службы.
Эпицентром заболевания признана территория, прилегающая к дому № 178 по улице Советской в селе Козловка. В самом очаге и в радиусе одного километра от него (по улицам Московской, Крупской, Свободы и Энгельса) введено строгое табу: туда запрещен вход посторонним, нельзя ввозить или вывозить животных (если они не были привиты в последние полгода), запрещено их перемещение и лечение. Также категорически запрещено снимать шкуры с павших зверей.
Кстати, ранее в селе Большие Алабухи Грибановского района ввели карантин по бешенству до середины лета.