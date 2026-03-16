На Петровской набережной ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы обрушения «парящих» мостов

Причиной экстренных мер стало аномальное поведение конструкций после таяния льда.

Как сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин 16 марта, причиной экстренных мер стало аномальное поведение конструкций после таяния льда. Опоры начали опасно крениться, создавая риск обрушения. Проверка выявила, что проблема кроется в ошибках проектирования — несущие элементы просто не были рассчитаны на фактическую нагрузку, которая оказалась выше допустимой.

Выяснилось, что проектировщики изначально классифицировали сооружения как обычные пешеходные дорожки, а не как мостовые конструкции, что повлекло за собой неверные расчеты. В настоящий момент официальные претензии уже направлены как заказчику проекта, так и непосредственно проектной организации.

Городские власти дали компании срок до 20 марта, чтобы в срочном порядке организовать самостоятельный демонтаж аварийных мостов.