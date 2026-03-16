Трамп: у главы аппарата Белого дома Уайлс нашли рак груди

«Сьюзи Уайлс — невероятный руководитель аппарата, замечательный человек и один из самых сильных людей, которых я знаю, но, к сожалению, у нее диагностирован рак груди на ранней стадии. Она решила немедленно принять этот вызов, вместо того чтобы ждать», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.