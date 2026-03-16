Shot: Актер Сергей Мамаев выступил на детском спектакле пьяным и пропал в Москве

В Москве народный артист Республики Марий Эл Сергей Мамаев перед детским спектаклем по «Мертвым душам» якобы пришел за кулисы пьяным и не мог связать двух слов, после чего ему экстренно подобрали замену, а затем артист якобы скрылся. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил Shot.
— Прямо перед спектаклем актер, который редко выезжает за пределы родной республики, вкатился за кулисы вусмерть пьяным и не мог связать двух слов. Не протрезвел даже после лечебного выговора от жены, которая также задействована в постановке. Мамаев сказал худруку что-то на неизвестном языке, ушел из театра — и больше его никто не видел, — говорится в публикации.
По данным журналистов, у артиста нет друзей в Москве, а его телефон выключен. На данный момент его ищут столичные полицейские, передает Telegram-канал.
15 марта СМИ сообщили, что в Красноярске пропал бывший спецназовец Виктор Потаенков. Он отправился 9 марта в национальный парк Красноярские Столбы по туристической тропе. Изначально мужчина планировал прогулку с собакой после отмены тренировки, но в последний момент ушел один.