Ричмонд
+20°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове заочно осудили журналиста

В Ростове корреспондента приговорили к 10 годам тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовском областном суде заочно огласили приговор журналисту. Его признали виновным в реабилитации нацизма.

Как сообщили в донском следкоме, обвиняемый ранее размещал в сети соответствующие материалы. Также он распространял ложные сведения о российской армии и призывал к экстремизму. Кроме этого, корреспондент вымогал деньги.

Так как обвиняемый объявлен в международный розыск, приговор выносили без его участия. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также осужденному назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и запретили администрирование интернет-ресурсов.

Ранее дончанин был внесен в реестр иноагентов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.