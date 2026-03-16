В Ростове заочно осудили журналиста

В Ростовском областном суде заочно огласили приговор журналисту. Его признали виновным в реабилитации нацизма.
Как сообщили в донском следкоме, обвиняемый ранее размещал в сети соответствующие материалы. Также он распространял ложные сведения о российской армии и призывал к экстремизму. Кроме этого, корреспондент вымогал деньги.
Так как обвиняемый объявлен в международный розыск, приговор выносили без его участия. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также осужденному назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и запретили администрирование интернет-ресурсов.
Ранее дончанин был внесен в реестр иноагентов.
