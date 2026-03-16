Ситников: обломки дрона обнаружены возле гимназии в Костроме, проходит эвакуация

Обломки беспилотника были обнаружены у одной из гимназий в Костроме вечером 16 марта. Об этом заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
«На территории гимназии № 28 города Костромы находятся обломки беспилотника. По предварительным данным, на них могут находиться частицы взрывчатого вещества», — написал он в личном канале в мессенджере MAX.
Ситников сообщил, что обломки дрона будут ликвидированы сотрудниками оперативных служб на месте их падения. В связи с этим была организована кратковременная эвакуация, проживающих рядом с учреждением. После проведения оперативных работ губернатор также распорядился провести проверку жилых домов на наличие возможных повреждений.
Ранее KP.RU сообщал, что за минувшие выходные российские силы ПВО сбили более 1156 украинских ударных дронов самолетного типа над регионами России.