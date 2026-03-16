Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА со взрывчаткой нашли у гимназии в Костроме, жителей эвакуировали

В Костроме неподалёку от гимназии № 28 обнаружены фрагменты БПЛА. Обломки беспилотника, которые могут содержать взрывчатое вещество, нашли прямо у здания учебного заведения. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Источник: Life.ru

«Костромичей просят спокойно отнестись к временным трудностям. Для кратковременной эвакуации приспособлены помещения лицея № 34 и второго корпуса гимназии № 28. Людям, проживающим в соседних зданиях, необходимо отойти от окон», — сообщает он.

В целях безопасности было принято решение эвакуировать людей из близлежащих жилых домов. Специалисты оперативно вывели жителей из опасной зоны. На месте сейчас работают взрывотехники и представители экстренных служб. Власти приняли решение не вывозить опасные обломки, а ликвидировать их прямо на месте обнаружения. Территория вокруг оцеплена.

Ранее минобороны РФ сообщило, что с 08:00 до 16:00 мск силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников над несколькими регионами. Наибольшее число — 54 — сбито над Брянской областью, 11 — над Московским регионом, по 7 — над Калужской и Курской областями, по 5 — над Смоленской и Белгородской, 2 — во Владимирской области, по одному — над Ярославской областью и Адыгеей.

