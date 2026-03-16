Ричмонд
+20°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области после нападения стаи собак на девочку возбудили дело

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нападении собак.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области стая безнадзорных псов набросилась на девочку, об этом очевидцы рассказали в городских пабликах. Благодаря прохожим, спугнувшим животных, травм удалось избежать. По словам местных жителей, это — не единичный случай. Как рассказали в Донском следкоме, после этого было возбуждено уголовное дело.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, — сообщили в ведомстве.

Дело находится на контроле центрального аппарата.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.