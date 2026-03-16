В Ростовской области после нападения стаи собак на девочку возбудили дело

В Таганроге Ростовской области стая безнадзорных псов набросилась на девочку, об этом очевидцы рассказали в городских пабликах. Благодаря прохожим, спугнувшим животных, травм удалось избежать. По словам местных жителей, это — не единичный случай. Как рассказали в Донском следкоме, после этого было возбуждено уголовное дело.