В Москве ищут актёра Сергея Мамаева — заявился пьяным на спектакль и пропал

Марийский ТЮЗ приехал в столицу на прошлой неделе с постановкой «Мёртвые души», где Мамаев должен был играть Ноздрёва. Однако прямо перед спектаклем актёр появился за кулисами сильно пьяным — не мог связать двух слов и с трудом стоял на ногах. Даже выговор от жены, тоже занятой в спектакле, не помог. Мамаев сказал худруку что-то невнятное, покинул театр и исчез. Телефон отключён, друзей в Москве у него нет. На сцену в срочном порядке выпустили замену.