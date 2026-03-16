Мошенника, обманувшего волгоградку 8 лет назад, задержали в Краснодаре

Правоохранители региона задержали в Краснодаре 48-летнего местного жителя, который еще в 2018 году выманил у волгоградки больше миллиона рублей обманным путем. Подробностями поделились в главке МВД Волгограда.
Восемь лет назад подозреваемый уговорил свою 40-летнюю знакомую купить в Геленджике якобы его дом. За жилье он просил пять миллионов рублей. Получив от потерпевшей 1,15 млн рублей, фигурант перестал выходить на связь с ней.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, и мужчина был объявлен в розыск. На время расследования ему установлен запрет на совершение определенных действий.
