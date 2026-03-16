«112»: Люди повисли вниз головами из-за поломки аттракциона в Ставрополе

В парке Победы в Ставрополе якобы заклинило аттракцион, из-за чего люди повисли вниз головой. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил 112.

Авторы канала утверждают, что на место происшествия уже направили экстренные службы.

— Людей спустили вниз, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются, — передает Telegram-канал.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.

7 февраля в результате обрушения аттракциона в индийском городе Фаридабад в штате Харьяна пострадали 13 человек и погиб один полицейский. По словам заместителя комиссара полиции города Аюша Синхи, качели накренились и рухнули в момент, когда в них находились люди. В отношении оператора аттракциона возбудили уголовное дело.

13 декабря 2024 года на рождественской ярмарке в британском Бирмингеме обрушился аттракцион Star Flyer, в результате чего госпитализировали двух женщин.