«112»: Люди повисли вниз головами из-за поломки аттракциона в Ставрополе

7 февраля в результате обрушения аттракциона в индийском городе Фаридабад в штате Харьяна пострадали 13 человек и погиб один полицейский. По словам заместителя комиссара полиции города Аюша Синхи, качели накренились и рухнули в момент, когда в них находились люди. В отношении оператора аттракциона возбудили уголовное дело.