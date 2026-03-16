В Костроме возле гимназии нашли обломки БПЛА, людей эвакуируют

Фрагменты беспилотника решено уничтожать на месте, сообщил губернатор Костромской области.

Источник: Аргументы и факты

Обломки беспилотника обнаружены рядом с гимназией в Костроме, их решено ликвидировать на месте, сообщил глава Костромской области Сергей Ситников.

«По информации оперативных служб, на территории гимназии № 28 города Костромы находятся обломки беспилотника», — написал он в канале в мессенджере Max.

По предварительным данным, на обломках могут находиться частицы взрывчатого вещества, в связи с этим их решено уничтожить на месте, рассказал губернатор.

По словам Ситникова, из соображений безопасности живущих рядом со школой людей на время эвакуируют, пункты временного пребывания для них организовали в помещения лицея № 34 и второго корпуса гимназии № 28. Жителям соседних зданий рекомендовано отойти от окон, рассказал глава региона.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ночью сбили над территорией страны 145 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе три — в Костромской области.

