В Костроме возле гимназии нашли обломки БПЛА, людей эвакуируют

Обломки беспилотника обнаружены рядом с гимназией в Костроме, их решено ликвидировать на месте, сообщил глава Костромской области Сергей Ситников.
«По информации оперативных служб, на территории гимназии № 28 города Костромы находятся обломки беспилотника», — написал он в канале в мессенджере Max.
По предварительным данным, на обломках могут находиться частицы взрывчатого вещества, в связи с этим их решено уничтожить на месте, рассказал губернатор.
По словам Ситникова, из соображений безопасности живущих рядом со школой людей на время эвакуируют, пункты временного пребывания для них организовали в помещения лицея № 34 и второго корпуса гимназии № 28. Жителям соседних зданий рекомендовано отойти от окон, рассказал глава региона.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ночью сбили над территорией страны 145 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе три — в Костромской области.