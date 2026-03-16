Губернатор Ситников: Обломки дрона нашли у гимназии № 28 в Костроме

На территории гимназии № 28 в Костроме обнаружили обломки беспилотника с частицами взрывчатого вещества — их решили ликвидировать на месте случившегося. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
— Костромичей просят спокойно отнестись к временным трудностям. Для кратковременной эвакуации приспособлены помещения лицея № 34 и второго корпуса гимназии № 28. Людям, проживающим в соседних зданиях, необходимо отойти от окон. Оперативные службы рекомендуют отойти от окон людям, проживающим возле гимназии № 28 города Костромы, — отметил глава региона.
Также он поручил администрации города после проведения оперативных работ обойти жилые дома и проверить, не нанесен ли ущерб имуществу людей, передает Telegram-канал Ситникова.
14 марта при атаке вражеских беспилотников на порт Кавказ в Темрюкском районе пострадали три человека, которых оперативно госпитализировали. При падении обломков дронов также было повреждено техническое судно, а на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.