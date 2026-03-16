Губернатор Ситников: Обломки дрона нашли у гимназии № 28 в Костроме

14 марта при атаке вражеских беспилотников на порт Кавказ в Темрюкском районе пострадали три человека, которых оперативно госпитализировали. При падении обломков дронов также было повреждено техническое судно, а на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.