В Костроме обезвредили обломки дрона у школы

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Обломки БПЛА у школы в Костроме обезврежены, эвакуированные жители возвращаются в свои дома, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Источник: © РИА Новости

Ранее Ситников сообщил об эвакуации домов рядом с гимназией № 28 в Костроме из-за найденных во дворе школы обломков БПЛА, их было решено уничтожить на месте.

«Остатки БПЛА у гимназии № 28 города Костромы обезврежены. Люди возвращаются в свои дома… Использование взрывчатых веществ для ликвидации объекта не потребовалось», — сообщил Ситников своем канале на платформе Мах.

Он отметил, что во вторник школа № 28 будет работать в обычном режиме.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше