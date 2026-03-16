ВСУ атаковали дронами кафе в Энергодаре

«Очередная вражеская атака на наш Энергодар. Сегодня киевский режим вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре. Под прицелом БПЛА оказалось неработающее кафе “Атмосфера”, — написал Пухов в Telegram-канале.
По словам главы города, здание серьезно повредили, возник пожар.
«В момент удара в здании никого не было, никто не пострадал. Все остальное можно восстановить. Благодарю наши оперативные службы: они сработали четко и самоотверженно», — подчеркнул Пухов.
Запорожская область — регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, — удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.