Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали дронами кафе в Энергодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали здание неработающего кафе в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.

Источник: © РИА Новости

«Очередная вражеская атака на наш Энергодар. Сегодня киевский режим вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре. Под прицелом БПЛА оказалось неработающее кафе “Атмосфера”, — написал Пухов в Telegram-канале.

По словам главы города, здание серьезно повредили, возник пожар.

«В момент удара в здании никого не было, никто не пострадал. Все остальное можно восстановить. Благодарю наши оперативные службы: они сработали четко и самоотверженно», — подчеркнул Пухов.

Запорожская область — регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, — удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше