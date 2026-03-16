Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об еще одном БПЛА, уничтоженном на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, атаковавший столицу. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в MAX.

Утром Министерство обороны отчиталось о том, что средства ПВО за минувшую ночь смогли перехватить и уничтожить 145 украинских беспилотников над территорией России. Больше всего атак — 53 дрона — пришлось на Московский регион, включая 46 аппаратов, направлявшихся непосредственно на столицу.

Ночью 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.

