В Феодосии локализовали ландшафтный пожар на площади 30 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Возгорание камыша локализовано в Феодосии в Крыму на площади 30 га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по региону.
«Локализация — 22:00 [мск] на площади 30 га», — сказали в пресс-службе.
16 марта в 13:21 мск на центральный пункт пожарной связи Феодосии поступило сообщение о возгорании сухой растительности вдоль Керченского шоссе. К месту вызова были направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона. Тушение пожара осложнено болотистой местностью и порывистым ветром.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.