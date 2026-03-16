Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При крушении судна в Греции пострадали 4 человека, включая эстонского посла

У греческого острова Кастеллоризо затонуло судно пограничного агентства ЕС Frontex. Четверо из пяти человек, находившихся на борту, включая посла Эстонии в Афинах, получили травмы и были госпитализированы.

Источник: Аргументы и факты

У побережья греческого острова Кастеллоризо затонуло судно пограничного агентства ЕС Frontex. Об этом сообщает телеканал ERT.

На борту находились пять человек — четверо граждан Эстонии, включая посла этой страны в Афинах, и один греческий офицер береговой охраны, представлявший Frontex. Все они были эвакуированы.

Четверо получили травмы и доставлены вертолётом в больницу на острове Родос. У одного из пострадавших серьёзная травма головы, его состояние оценивается как более тяжёлое.

По предварительным данным, судно столкнулось с рифом при входе или выходе из гавани, начало быстро набирать воду и перевернулось.

Ранее сообщалось, что греческий танкер Maran Homer подвергся атаке «неизвестного объекта» в Чёрном море.