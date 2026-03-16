При крушении судна в Греции пострадали 4 человека, включая эстонского посла

У побережья греческого острова Кастеллоризо затонуло судно пограничного агентства ЕС Frontex. Об этом сообщает телеканал ERT.
На борту находились пять человек — четверо граждан Эстонии, включая посла этой страны в Афинах, и один греческий офицер береговой охраны, представлявший Frontex. Все они были эвакуированы.
Четверо получили травмы и доставлены вертолётом в больницу на острове Родос. У одного из пострадавших серьёзная травма головы, его состояние оценивается как более тяжёлое.
По предварительным данным, судно столкнулось с рифом при входе или выходе из гавани, начало быстро набирать воду и перевернулось.
Ранее сообщалось, что греческий танкер Maran Homer подвергся атаке «неизвестного объекта» в Чёрном море.