Загрязнение реки Днестр могло быть вызвано дорожным инцидентом с грузовиком, перевозившим масло, заявил экс-муниципальный советник Кишинева Руслан Вербицкий.
«Источники сообщают, что на мосту в Атаках перевернулся украинский грузовик с 30 тоннами масла. Об этом знают очень многие на севере», — подчеркнул Вербицкий.
Он выразил недоумение тем, что инцидент был политизирован, вместо того чтобы представить общественности проверенную информацию.
Официально говорят, что загрязнение произошло в результате атаки дронов на гидроэлектростанцию в Новоднестровске (Украина), произошедшей 7−10 марта 2026 года.
Неофициально: источники сообщают, что на мосту в Отачь перевернулся украинский грузовик с 30 тоннами масла. Об этом знают очень многие на севере.
Зачем было политизировать эту тему, когда можно было просто представить правду такой, какая она есть. Подобные инциденты с нежелательными последствиями могут происходить без злого умысла, нет необходимости их замалчивать, чтобы не породить десятки спекуляций.
Теперь ясно, почему этот вопрос не обсуждался в первые дни после экологической катастрофы. Опрокидывание грузовика с топливом, по-видимому, не является поводом для общественной тревоги.
По этой причине и вопросы о том, почему украинская сторона не сделала никакого официального заявления об инциденте, теряют смысл.
Если бы версия об атаке на ГЭС в Новоднестровске была версией де-факто, тема стала бы достоянием общественности с самого начала, включая объявление желтого уровня загрязнения.
Это не исключает того, что имели место и атаки дронов на ГЭС, но загрязнение Днестра происходит из-за опрокинувшегося грузовика на мосту в Отачь!" — утверждает Вербицкий.
