Собянин: Число сбитых на подлёте к Москве дронов за сутки достигло 62

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередном сбитом беспилотнике, летевшем в сторону столицы. Таким образом, общее количество уничтоженных дронов с начала суток понедельника достигло 62.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в соцсетях.

Ранее Собянин сообщил, что за последние двое суток сбили около 250 беспилотников. БПЛА уничтожались как при приближении к столице, так и на дальних рубежах обороны. Позже были названы три региона, откуда ВСУ бросили сотни дронов-камикадзе в атаку на Москву. Речь идёт о беспилотниках FP-1 с дальностью 1200 км и 50 кг взрывчатки.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше