На Ставрополье организовали проверку после ЧП на аттракционе

СТАВРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Проверку организовала прокуратура Ставропольского края после аварии на аттракционе, когда на карусели застряли ребенок и мужчина, сообщили в ведомстве.
«Прокуратура города Ставрополя организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации о небезопасной карусели в Промышленном районе города. Ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности аттракционов», — отметили в прокуратуре.
Будет дана оценка причинам происшествия в парке Победы с участием двух человек, в том числе несовершеннолетней девочки, пояснили в прокуратуре.
«Заклинило аттракцион, на котором было два человека: девочка 11 лет и мужчина 25 лет. Их своими силами сняли охранники до прибытия экстренных служб. Никто не пострадал», — рассказали журналистам в ГУ МЧС России по Ставропольском краю.