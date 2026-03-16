Уже 200 военных США получили ранения при операции против Ирана, пишут СМИ

«Двести американских военнослужащих были ранены в войне с Ираном на данный момент, включая десять военных, которые получили серьёзные ранения», — говорится в сообщении со ссылкой на представителя командования Тима Хокинса. Характер травм не раскрывается.
По его словам, из 200 пострадавших 180 уже вернулись к службе.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.