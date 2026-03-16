Энергосистема Кубы вышла из строя

Электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя, сообщает госкомпания Unión Eléctrica de Cuba.
«Произошло полное отключение», — сказано в публикации.
Сейчас специалисты принимают меры по восстановлению электроснабжения.
Ранее, 10 марта, сообщалось, что в столице Кубы Гаване произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной стал выход из строя теплоэлектростанции.
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».