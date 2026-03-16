На Украине сотрудники ТЦК похитили и избили ветерана, перенесшего инфаркт

По словам мужчины по имени Андрей, его схватили за руки и ноги, оглушили и закинули в микроавтобус. На его слова о том, что он уже участвовал в боевых действиях, сотрудники военкомата не реагировали. Когда он попытался снять происходящее на телефон, устройство выбили, а самого избили до потери сознания. Придя в себя, он назвал фамилию, и через пять минут, проверив по базам, военные выбросили его на пустующей заправке недалеко от военкомата.