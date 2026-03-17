Еды в лесу недостаточно: зоолог объяснил внезапное нашествие волков в Подмосковье

С приходом весны пользователи социальных сетей начали разводить панику, обсуждая внезапное нашествие волков в Подмосковье. Ряд новостных каналах сообщил, что якобы за зиму 2025−2026 годов поголовье хищников выросло почти в пять раз — с 30 до 130 особей. И теперь на территории области охотится едва ли не десяток волчьих стай, а люди встречают их у деревень и дач сразу в нескольких районах.
Вот только никаких официальных подтверждений на момент публикации, конечно же, не было. И на кого ссылался первоначальный источник, тоже неясно. Спустя время информацию прокомментировали в Управлении государственного охотничьего контроля Московской области. Там сообщили, что в регионе обитает всего порядка 13 волков. Также ситуацию прокомментировал Комитет лесного хозяйства Московской области.
— Возможно периодическое появление в области волков из других регионов, как правило, на приграничных территориях, что вызвано сезонными факторами, — сообщили в ведомстве.
«Вечерняя Москва» пообщалась с зоологом, кинологом, основателем школы прогрессивной кинологии Анной Елисеевой и узнала, почему волки могут подходить к населенным пунктам.
— Как правило, появление хищников связано с пищевыми ресурсами, — сказала Елисеева. — Это может быть сигналом того, что еды в лесу недостаточно. Поэтому волки могут подходить к помойкам, где дикие животные без особых усилий отыскивают еду.
Вероятна и другая причина. Естественные ареалы обитания хищников активно осваиваются людьми.
— Увеличение численности волков можно поставить под вопрос, — подчеркнула Елисеева. — Мы не знаем, сколько живет хищников на огромной лесной территории. И людям кажется, что их много, просто потому, что те волки, которые находятся вдалеке от человеческих глаз, вышли на контакт.
Но если все-таки довелось повстречать зверя, главное — не паниковать. Лучше остановиться, не смотреть в глаза зверю. И спокойно отходить от него. Это же правило работает и с бродячими собаками, которых гораздо вероятнее встретить в городе.
ПОВАДКИ
Волки живут в стае, которая может состоять из 30 особей, но обычно это небольшая группа из порядка четырех-семи хищников. Охотятся они коллективно. Расходятся в разные участки местности, чтобы отыскать добычу. Когда жертва обнаружена, устраивается засада. При встрече с человеком волк обычно занимает оборонительную позицию. Его поведение зачастую зависит от реакции человека.