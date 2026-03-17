Еды в лесу недостаточно: зоолог объяснил внезапное нашествие волков в Подмосковье

С приходом весны пользователи социальных сетей начали разводить панику, обсуждая внезапное нашествие волков в Подмосковье. Ряд новостных каналах сообщил, что якобы за зиму 2025−2026 годов поголовье хищников выросло почти в пять раз — с 30 до 130 особей. И теперь на территории области охотится едва ли не десяток волчьих стай, а люди встречают их у деревень и дач сразу в нескольких районах.