Испанец рассказал, как от фатальной бессонницы умерли 35 его родственников

Источник: Аргументы и факты

Житель Испании Антонио Ламелас сообщил, что 35 его родственников умерли из-за редкого заболевания — фатальной бессонницы. Об этом пишет издание El Periodico de España.

По словам мужчины, болезнь была диагностирована у многих членов его семьи. В частности, от нее умер его сын Висенте.

Ламелас рассказал, что сначала у ребенка появилась проблема с ходьбой — он начал волочить одну ногу. Спустя некоторое время мальчик утратил базовые навыки, в том числе способность глотать пищу и контролировать движения тела.

Он добавил, что отсутствие сна разрушительно влияет на головной мозг, из-за чего состояние больных быстро ухудшается.

Фатальная бессонница является крайне редким прионным нейродегенеративным неизлечимым заболеванием. Основным симптомом считается невозможность спать. В большинстве случаев болезнь имеет наследственный характер: нарушения сна развиваются постепенно, со временем усиливаются и приводят к тяжелым осложнениям и смерти.

Ранее психолог Масолова назвала главные причины подростковой бессонницы.