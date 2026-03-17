Женщина в Саратове помогла упавшей пенсионерке и сняла с нее золото

В Саратове полицейские задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в краже золотых украшений у пенсионерки, которой она помогла встать после падения на улице. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщило ГУ МВД по Саратовской области.
Инцидент произошел 11 февраля на улице Октябрьской. 68-летняя пенсионерка возвращалась домой, упала, к ней подошла незнакомая девушка. Она помогла ей подняться и проводила до подъезда. Дома пожилая женщина обнаружила пропажу золотой цепочки, кольца и сережек. Ущерб оценили в 70 тысяч рублей.
— Подозреваемую вскоре нашли — ею оказалась 30-летняя безработная жительница Кировского района, ранее не судимая. Она призналась, что сняла украшения и сдала их в ломбард за 35 тысяч рублей, деньги потратила, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Против нее возбуждено уголовное дело о краже.
Житель Солнечногорского района Московской области попался силовикам по подозрению в совершении краж из частных домов в Калужской области. Сумма ущерба превысила семь миллионов рублей. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе МВД РФ.