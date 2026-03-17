Собянин: Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник, атаковавший столицу. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.
Утром 16 марта Министерство обороны РФ отчиталось о том, что силы ПВО за минувшую ночь смогли перехватить и ликвидировать 145 украинских дронов над Россией. Больше всего атак — 53 дрона — пришлось на Московский регион, включая 46 БПЛА, которые направлялись непосредственно на столицу.
Ночью 16 марта несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По сообщениям СМИ, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку беспилотников ВСУ.
Ночью 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.