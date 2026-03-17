Мэр Москвы сообщил об устранении уже восьми БПЛА, летевших на столицу

Силами противовоздушной обороны были ликвидированы еще шесть беспилотников ВСУ, атаковавших столицу. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.
Утром 16 марта Министерство обороны России отчиталось о том, что силы ПВО за минувшую ночь смогли перехватить и ликвидировать 145 украинских дронов над РФ. Больше всего атак — 53 дрона — пришлось на Московский регион, включая 46 БПЛА, которые направлялись непосредственно на столицу.
Ночью 16 марта несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По сообщениям СМИ, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку беспилотников ВСУ.
Ночью 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.