Собянин: Система ПВО за ночь ликвидировала уже 14 летевших к Москве БПЛА

Система противовоздушной обороны ликвидировала еще шесть украинских дронов, атаковавших столицу. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.
Утром 16 марта Министерство обороны России отчиталось о том, что силы ПВО за минувшую ночь смогли перехватить и ликвидировать 145 украинских дронов над РФ. Больше всего атак — 53 дрона — пришлось на Московский регион, включая 46 БПЛА, которые направлялись непосредственно на столицу.
Ночью 16 марта несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По сообщениям СМИ, силы ПВО отражали воздушную атаку беспилотников ВСУ.
Ночью 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.