Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ продолжают атаку на Москву 4-й день подряд, сбито 13 БПЛА на подлёте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 13 беспилотников, летевших в сторону столицы. Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели с начала суток 17 марта.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Life.ru писал, что за сутки 16 марта силы противовоздушной обороны сбили 62 украинских дрона, пытавшихся атаковать Москву. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. ВСУ продолжают атаку на столицу РФ уже несколько дней подряд.

