Собянин: Еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще два беспилотника, атаковавших столицу. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.
Утром 16 марта Минобороны России отчиталось о том, что средства ПВО за минувшую ночь смогли ликвидировать 145 украинских дронов над РФ. Больше всего атак — 53 дрона — пришлось на Московский регион, включая 46 беспилотника, которые направлялись непосредственно на столицу.
Ночью 16 марта несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По сообщениям СМИ, силы ПВО отражали воздушную атаку БПЛА.
Ночью 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.